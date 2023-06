Kirche als Ort der Begegnung und Besinnung

Vielfältige Angebote bei der „Langen Nacht der Kirche“ in Hittisau.

Hittisau. Über 50 Kirchen unterschiedlichster Konfessionen öffneten bei der „Langen Nacht der Kirche“ in Vorarlberg ihre Türen, um für alle Interessierten zum Ort der Begegnung und der Besinnung zu werden. Auch die Pfarrkirche zu den Hl. Drei Königen in Hittisau beteiligte sich an der Aktion und lud auf vielfältige Entdeckungen ein. Mit viel Kreativität und Herzblut hatte Theresia Beer mit ihrem Team vom Pfarrgemeinderat ein Programm für diesen besonderen Abend auf die Beine gestellt. „Mir ist es ein Anliegen, den Menschen die Kirche zu öffnen und näherzubringen. Mit der langen Nacht der Kirche wollten wir alle dazu einladen, den Kirchenraum und die besondere Stimmung zu erleben“, erläutert die Vorsitzende des Pfarrgemeinderats Hittisau.

Mit Paul Bechter konnten Interessierte zur großen Glocke in den Hittisauer Kirchturm hinaufsteigen. Die Glocke war einst die Helden- später die Siegerglocke. Heute läutet die ca. 4000 kg schwere Bronzeglocke für den Frieden. Unter dem Bruder-Klaus-Bild im Presbyterium wurde für den Frieden gebetet und gesungen, musikalisch begleitet von Larissa Minoggio und Raphael Sutterlüty. Nach der Segnung durch Dekan Hubert Ratz wurde zur Verkostung des „Orgelweines“ in die Sakristei eingeladen. Unter dem Motto „Mitanaud tu: Mund.art in der Kirche“ stand die Lesung von Gedichten und Prosa von Othmar Mennel in Vorderwälder Mundart durch Michael Bartenstein und Josef Maurer.