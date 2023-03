"Kirby"-Game im Test: Schamloses Game-Recycling?

Nintendo verkauft das alte "Kirby‘s Return to Dream Land" als neu und Gamer:innen sagen Danke!

(Switch) Man kann Nintendo tatsächlich schwer vorwerfen, alte Games neu zu verwursteln. Erstens enthält der Gaming-Katalog des Unternehmens zig großartige Titel. Zweitens werden die Neuauflagen fast ausschließlich mit viel Liebe zum Original neu aufgelegt und großteils sogar noch verbessert. Ein solchermaßen würdiges, nicht nur rein optisches Deluxe-Update erfährt jetzt das 2D-Jump’n’Run "Kirby‘s Return to Dream Land", das einst im Jahr 2011 exklusiv für die Wii erschien.

Nintendos Knuddel-Kugel-Held Kirby muss in Zusammenarbeit mit seinen Freunden dem mysteriösen Magolor helfen, der mit seinem Raumschiff auf dem Planet Pop abgestürzt ist. Konkret müssen verschiedene Schiffsteile gefunden werden, die sich in den verschiedenen Levels verstecken – vom Wald bis zum Strand, von der Wüste bis in die Schneeberge. Wer will, zieht allein als Kirby los oder lässt sich von bis zu drei Freunden unterstützen (als Meta-Knight, König Dedede, einem Waddle-Dee-Assistenten oder andersfarbige Kirbys).

Kirby ist bekanntermaßen ein echtes Multitalent, er rennt, springt, kämpft und saugt. Dabei kann er die Fähigkeiten von eingesaugten Gegnern absorbieren und selbst anwenden. Je nach verschlucktem Feind bekommt er z.B. Igel-, Laub oder Eiskräfte, wird magisch oder zum Ninja. In dieser Deluxe-Version sind sogar zwei neue enthalten: Die rosa Kugel mutiert zum Sand-Kirby oder Mecha-Kirby. Jede neue Form bringt frische Action, neue Moves und Skills. Diese dienen u.a. neben dem Kampf auch zur Lösung verschiedenster Rätsel-Einlagen.

Aber keine Angst: Auch in der Neuauflage bleibt Kirby zugänglich. Auch für kleinere Mitspieler:innen bleibt die Lernkurve schmerzfrei. Echten Gaming-Profis ist das wahrscheinlich etwas zu einfach. Aber wer’s anspruchsvoller will, widmet sich den verschiedenen Bonus-Herausforderungen, wagt sich in die Kampf-Arena oder sucht versteckte Stempel, um Kirbys witzige (kosmetische) Maskensammlung zu erweitern. Außerdem wartet exklusiv in der Deluxe-Fassung das nagelneue Lustige Magoland, ein Freizeitpark mit zehn Minispielen und einigen zusätzlichen Features für bis zu vier Player.

Wer den Story-Modus durchhat, darf sich an einem besonders harten Extra-Modus versuchen. Oder man setzt die Geschichte in Form des neuen Magalor-Epilogs fort: Hierbei schlüpft man in die Rolle von Magalor himself, regeneriert seine Zauberkraft und stellt sich eigenen Feuerproben.

Fazit

"Kirby‘s Return to Dream Land Deluxe" ist eine auf ausnahmslos allen Ebenen gelungene Neufassung des Kult-Hits von 2011. Noch schöner, besser, größer als das Original bietet die Deluxe-Version stundenlang Spaß für (Mehr)Spieler:innen jeden Alters.