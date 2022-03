Kino-Liebhaber aufgepasst!

Es gibt wieder was ganz tolles zu gewinnen - 2x2 Cineplexx Kinotickets.

Die Verlosung findet am 06.04.2022 statt. Die Gewinner werden per DM kontaktiert. Das Gewinnspiel steht in keinem Zusammenhang mit Instagram. Das Gewinnspiel gilt ausschließlich für die Kinos in Vorarlberg (Lauterach und Hohenems).