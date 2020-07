Kindheit im Luxus: Die Kids des Kardashian-Jenner-Clans

Die Kardashian-Jenner-Familie ist für ihr Leben im Luxus bekannt und das betrifft auch schon die Kleinsten: North (7), Stormi (2), True (2) und die anderen Kids haben, wovon die meisten nur träumen können.

Die Kardashians-Jenners führen ein glamouröses Luxusleben – kein Wunder also, dass der Nachwuchs von Kim (39), Kylie (22), Khloé (36) und Co. damit groß wird.

Alles für das Töchterchen

Gerade die 22-Jährige Kylie, die letztes Jahr als jüngste Selfmade-Milliardärin Schlagzeilen machte, verwöhnt Töchterchen Stormi (2) nach Strich und Faden mit allerlei Luxusartikeln. Erst kürzlich präsentiert sie ihren Fans die beachtliche Spielzeugautosammlung ihrer Kleinen: Vom pinken Cabrio über einen bunten Mini-Lamborghini bis zum Miniatur-Geländewagen und einem Roller ist alles dabei. Richtig pompös wird es aber an den Geburtstagen ihrer Tochter: Schon zum ersten Geburtstag gibt es eine große Sause mit Mega-Deko, Rutschen, Kuscheltieren und so weiter. Zum Glück wird im Hause Kardashian-Jenner so ziemlich alles mit der Kamera festgehalten, denn die kleine Stormi wird sich wohl kaum an den Geburtstag erinnern können.