Kindesmutter bedroht: Erneut Gefängnisstrafe

Sechs Monate Haft: Vorbestrafter wieder wegen verbaler Gewalt gegen Ex-Freundin verurteilt.

Was der Angeklagte seiner Ex-Freundin per SMS geschrieben hat, wurde vor Gericht als versuchte Nötigung gewertet: Er werde ihre Tür eintreten, wenn er seinen Sohn nicht bekomme. Was der 27-Jährige der Kindesmutter auf ihre Handymailbox gesprochen hat, trug ihm einen Schuldspruch wegen gefährlicher Drohung ein: Es werde etwas passieren, auch wenn er dafür lebenslänglich kriege. Ebenfalls eine gefährliche Drohung war nach Ansicht des Richters der Inhalt einer weiteren SMS an die junge Frau: Er werde sie erwürgen.