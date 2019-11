Kindesmissbrauch: Wenn nichts mehr ist wie es einst war

Beim ifs-Kinderschutz weiß um „pro“ und „contra“ von medialer Berichterstattung.

„Aus Sicht des Opfers ist jegliche Berichterstattung ganz klar abzulehnen“, ist Jutta Lutz-Diem, studierte Psychologin und Leiterin des ifs-Kinderschutzes, überzeugt. „Opfer haben subjektiv immer das Gefühl, dass nach einem Bericht, sei er noch so korrekt und anonym, jeder weiß, dass sie es waren, der missbraucht oder geschlagen wurde“. Was das Öffentlichmachen von Gewalt und Missbrauch betrifft, Enttabuisierung dieses Themas, ist die Antwort nicht so einfach. „Es gibt glaub ich kein richtig oder falsch“, weiß die Expertin um die Problematik.