Kinderuni Vorarlberg: Sponsionsfeier für 74 Kinder

Insgesamt 1.176 Kinder im Alter von acht bis zwölf Jahren besuchten im vergangenen Studienjahr die Vorlesungen der Kinderuni Vorarlberg. 74 von ihnen haben mindestens sechs der zwölf Vorlesungen besucht und wurden für ihren Eifer mit einem Diplom belohnt.

Bei der Diplomvergabe an der FH Vorarlberg am Dienstag, den 25. September 2018, gratulierten Bildungslandesrätin Barbara Schöbi-Fink, der Vize-Rektor der FH Vorarlberg Karl-Heinz Weidmann und Jörg Maria Ortwein, Direktor des Vorarlberger Landeskonservatoriums den fleißigen Jung-Studierenden.

Die Kinder werden bei der Sponsionsfeier mit Urkunden bzw. Bachelor-, Master- oder Doktordiplomen ausgezeichnet. In diesem Jahr wurde sogar einem ganz fleißigen Kinderuni-Studenten ein DDr.-Titel verliehen. Zur Diplomvergabe ist zugelassen, wer in einem Studienjahr mehr als die Hälfte der Vorlesungen besucht, das heißt sechs von insgesamt zwölf Vorlesungen.

Die Kinderuni Vorarlberg gibt es seit 2005 und soll dafür sorgen, junge Menschen für Technik und Wissenschaft zu begeistern. Im Herbst 2012 erfolgte der Zusammenschluss mit der Kinder Musik Uni. Seither werden unter dem Namen Kinderuni Vorarlberg zwölf Vorlesungen pro Studienjahr angeboten, davon acht an der FH Vorarlberg in Dornbirn und vier am Landeskonservatorium in Feldkirch. Mit Herbst kommt nun die PH Vorarlberg als weiterer Partner der Kinderuni Vorarlberg dazu und bietet pro Semester eine Vorlesung in Feldkirch an.