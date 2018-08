Kindertrachtenfest am Hochjoch / Kapellrestaurant

Der Vorarlberger Landestrachtenverband hat 4500 Mitglieder in fast 60 Mitgliedsvereinen. Ziel des Verbandes ist es alle Trachtenträger in Vorarlberg zu beraten, zu unterstützen und zusammenzubringen.

Besonders wichtig ist den Verantwortlichen des Verbandes die Förderung des Nachwuchses bei den

Kindertanz- und Kindervolksmuskanten. Der Vorarlberger Landestrachtenverband veranstaltet am Sonntag, 2.9.18 das alljährliche Kindertrachtenfest. Dieses Mal sind wir am Hochjoch in Schruns beim Kapellrestaurant zu Gast.