Kindersklaven der Alpen

Die neueste Alpenblut-Folge handelt von der Geschichte der Schwabenkinder, auf ihrem Weg über die Alpen, erzählt von Host Sarah Karina Schäfer.

In dieser Folge Alpenblut werden die Hintergründe und die Geschichte der Kindersklaven des Alpenraums belichtet. Gerade einmal hundert Jahre ist es her, als noch regelmäßig "Kindermärkte" in Süddeutschland stattfanden. Zum Verkauf standen dort acht bis dreizehnjährige Kinder. Wie es dazu kam und welche Geschichten damals dazu erzählt wurden, erfährt ihr in der neuen Folge von Alpenblut.