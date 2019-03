Kinderparty 2019

Am Faschingsdienstagnachmittag stand die große Kinderparty im Leiblachtalsaal auf dem Programm.

Neben den Aufführungen auf der Bühne waren im ganzen Haus Spiel- und Geschicklichkeitsstationen aufgebaut, beim Bullenreiten konnte man seinen Gleichgewichtssinn beweisen und beim Raubritterturm wo Haarzöpfe eingeflochten wurden, standen nicht nur Mädchen in der Schlange an. An allen Orten stand das Gefolge des Prinzenpaares zur Unterstützung bereit. Mit leckeren Krapfen und Säften konnten sich die Cowboys, Indianer, Prinzessinnen, Hexen und die vielen weiteren Maskierten stärken. Auf der Bühne selbst konnte mit Prinzessin Angelika und Prinz Andreas getanzt und gespielt werden, besonders das Mumienspiel sorgte bei den Besuchern für Belustigung. Im Laufe des Faschingsnachmittages wurde gemeinsam der Showtanz des Prinzenpaares einstudiert und als Abschluss wurde im ganzen Saal zu „Fireball“ getanzt. Als um 16.00 Uhr „Wer hat an der Uhr gedreht,..“ durch die Lautsprecher klang und sich die Faschingsgilde verabschiedete, kündigten viele der Besucher an, im nächsten Jahr verlässlich wieder zum Kinderball zu kommen.