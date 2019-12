Kinderonkologie: Aufregung um Kassenarzt-Termin

Seit Heilig Abend macht ein Internet-Posting über einen Kontrolltermin auf der GKK Bludenz die Runde. Aus Sicht der Kinderonko-Elterninitiative gibt es auch sonst noch Nachbesserungsbedarf.

Es bleibt nicht ruhig rund um die Versorgung krebskranker Kinder in Vorarlberg. Seit Heilig Abend diskutieren die Vorarlberger ein Posting, abgegeben im Namen der Wortführerin der Elterninitiative Andrea Tschofen-Netzer, in den sozialen Netzwerken.

Anlass war Transportgenehmigung

Grund für das Posting war ein Termin an der Gebietskrankenkasse Bludenz. Krankentransporte aus Vorarlberg hinaus müssen von der Kassa im Vorfeld genehmigt werden, damit die Kosten übernommen werden. Im betreffenden Fall ging es um einen 17-Jährigen, der unter einer sehr schweren Krebserkrankung leide und nur ausnahmsweise an Weihnachten überhaupt zuhause ist, wie Tschofen-Netzer gegenüber VOL.AT erklärt.

Fragen seien wenig nachvollziehbar

Die Fragen sind für Tschofen-Netzer kaum nachvollziehbar, da es sich beim Fragesteller schließlich um einen Arzt handelt. So habe der Kontrollarzt auch gefragt, wie weit der Bahnhof entfernt sei vom Wohnort und die Bahn als Alternative in den Raum gestellt. Dies sei aber einem Chemo-Patienten aufgrund des geschwächten Immunsystems nicht zumutbar, betont Tschofen-Netzer, vor allem nicht in diesem Stadium der Erkrankung. Dass die Chemo in Vorarlberg nicht möglich ist, könne man nach der Berichterstattung der vergangenen Jahre als Amtsarzt wissen. Und dass man mit diesem Krankenbild nicht selbst zum Kontrollarzt kommt, liege auf der Hand. "Das darf einfach alles nicht sein, die Eltern haben andere Sorgen", vermisst Tschofen-Netzer Herz und Entgegenkommen durch den Arzt. Immer wieder würden sich Eltern mit Problemen bezüglich Genehmigungen und Behördenabläufe bei ihr melden.