Kinderhaus in Egg nimmt Formen an

An der neuen Kinderbetreuungseinrichtung für Egger und Andelsbucher Kinder wird intensiv gearbeitet.

Egg. Prägnant und doch feingliedrig fügt sich der neue Baukörper in die Umgebung mitten in der Marktgemeinde Egg ein. Das von Architekt Bernardo Bader geplante Kinderhaus ist durchgehend als konstruktiver, eingeschossiger Holzbau in Reihenhausanordnung konzipiert und soll im nächsten Jahr pünktlich zu Schulbeginn eröffnet werden. Insgesamt werden vier Kleinkind-Betreuungsgruppen bzw. drei Kinderbetreuungsgruppen und eine Kindergartengruppe, die gleichzeitig Platz für 60 Kinder bieten, im neuen Kinderhaus angesiedelt werden. In das Projekt samt Parkgeschoss werden rund 5 Millionen Euro investiert.

Gut im Zeitplan

Sehr zufrieden mit dem bisherigen, unfallfreien und unkomplizierten Bauablauf zeigt sich Bauleiter Baumeister Jürgen Haller. „Momentan liegen wir gut im Zeitplan. Die Montage vom Holzbau ist großteils fertiggestellt. Das Notdach wird sukzessive mitgezogen, so kann dann in Ruhe mit dem Dachaufbau weitergearbeitet werden.“ Die Fenster sollen in der 2. bis 3. Novemberwoche montiert werden. Danach wird mit den Sanitär- bzw. Elektro- Rohinstallationen begonnen. „Innen können wir jedenfalls ab Ende November wetter- und windgeschützt weiterarbeiten, damit wir den engen Zeitplan auch einhalten können“, erläutert der Bauleiter. Je nachdem wie es die Witterung zulasse, könne eventuell heuer noch mit der Außenfassade begonnen werden.

Beziehung zur Natur