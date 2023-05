Kindergarten: Polaschek präsentierte Ausbildungs-Upgrade

Die Ausbildung für Kindergärtnerinnen und Kindergärtner soll künftig upgegradet werden können.

Bildungsminister Martin Polaschek (ÖVP) präsentierte am Donnerstag das Projekt "Elementar+". Gemeinsam mit der Universität Graz wird für Herbst ein dreijähriges, berufsbegleitendes Angebot für 50 Personen, die bereits als Assistenzkräfte in der Kinderbildung und -betreuung tätig sind, vorbereitet.

Wien. Der Bedarf an Pädagoginnen und Pädagogen in Krippen und Kindergärten werde auch weiterhin hoch sein, betonte Polaschek in einer Pressekonferenz gemeinsam mit den Nationalratsabgeordneten Sibylle Hamann (Grüne) und Rudolf Taschner (ÖVP) sowie dem Rektor der Uni Graz, Peter Riedler und der Vizerektorin Catherine Walter-Laager. Zwar bildeten die zuständigen Bildungsanstalten (BAfEP) und Pädagogischen Hochschulen bereits viele Personen aus. Die demografische Entwicklung ließen aber weiterhin einen hohen Bedarf erahnen.