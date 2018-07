Kindergarten: Landesrätin Schöbi-Fink abwartend

Die in Vorarlberg für Kindergärten zuständige Landesrätin Barbara Schöbi-Fink (ÖVP) hat sich in einer ersten Reaktion auf die Vorschläge des Bundes zum Kinderbetreuungsbudget abwartend gezeigt.

Angesprochen auf die Bedingung des Bundes das Kopftuchverbot in Kinderbetreuungseinrichtungen für die 15a-Vereinbarung mit den Ländern sagte Schöbi-Fink: “Auf den ersten Blick hat das nichts miteinander zu tun.” Sie kenne den Vorschlag des Bundes noch nicht, der Kopftuchparagraf müsse aber gut sachlich begründet werden. “Fakt ist, wir haben das Thema so in Vorarlberg nicht. Das heißt aber nicht, dass ich nicht dagegen wäre, wenn das Tragen von Kopftüchern in Kindergärten zu einem politischen Statement wird”, sagte die Landesrätin. Es ist aber “nicht das erste und auch nicht das zweite, dass ich hineinformuliert haben wollte”.