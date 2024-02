Kindergärten- und Lebenshilfebesuche

Spiel und Spaß am Rosenmontag

Am Rosenmontag macht sich traditionell die Hörbranzer Faschingsgesellschaft auf den Weg um die Kindergärten und die Lebenshilfe zu besuchen. Für das Prinzenpaar Prinzessin Desiree und Prinz Florian stand aber ganz in der Früh schon ein weiterer Termin im Kalender. Antenne Vorarlberg hatte die Faschingsherrscher aus dem Leiblachtal eingeladen und kurz nach 7 Uhr gingen die ersten Töne „on Air“. Dann unter Einhaltung aller Vorschriften schnellstmöglich zurück ins Leiblachtal, ein kurzes Frühstück im Adeg Zubcic und kurz darauf der Einmarsch in den ersten Kindergarten. Bis zum Mittag wurden die örtlichen Kindergärten besucht und das Prinzenpaar wurde vom Seerosengefolge, den Leiblachtaler Schalmeien, den Hörbranzer Raubritttern und der Kindergarde Hörbranz begleitet. In allen Kindergärten wurde die Faschingsgesellschaft herzlichst aufgenommen, überall waren Spiele, Lieder und Aufführungen vorbereitet. Unter anderem wurde ein riesiger Dschungel besucht und einmal wurde das Prinzenpaar sogar verhaftet und musste sich freispielen. Die Kindergarde führte ihren Gardetanz vor und die Leiblachtaler Schalmeien spielten auf. Zum Schluss der Rosenmontagsvormittagsrunde wurde die Lebenshilfe in Hörbranz besucht, wo die Faschingsgruppe bereits erwartet wurde. Auch dort wurde zusammen Fasching gefeiert, gelacht und getanzt.