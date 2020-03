Kindergärten in Vorarlberg lichten sich

Die Kindergärten lichten sich, Schuld daran hat das Coronavirus. Sie bleiben zwar weiter geöffnet - die Eltern werden aber gebeten, ihre Kinder nur dann zu bringen, wenn sie nicht daheim betreut werden können.

In den Vorarlberger Kindergärten war es am Freitag bereits deutlich ruhiger als gewohnt. Zahlreiche Eltern brachten ihre Kinder nicht mehr in die Betreuung. "Viele, deren Kinder noch da sind, haben angekündigt, dass der Freitag der letzte Kindi-Tag für ihr Kind sein wird", so eine Kindergartenleiterin beim APA-Rundruf.