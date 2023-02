Kinderfasnat z´Schru

Rund 1100 Narren als Fußgruppen beteiligten sich am großen Kinderfasching

Fast 30 Gruppen trafen sich am Rosenmontag Nachmittag im Herzen der Marktgemeinde Schruns, um am großen Kinderfaschingsumzug teilzunehmen. Vor allem zahlreiche Kindergärten und Volksschulen hatten monatelang an ihren Kostümen gebastelt und gemalt, um für den großen Kinderfaschingsumzug bestens gerüstet zu sein. Bei einem wolkenlosen Himmel und herrlich warmen Frühlingstemperaturen stellten sich die Gruppen allesamt bereits ab 14 Uhr bei der Mittelschule Schruns-Dorf auf. Jede Gruppe erhielt eine Nummerntafel.

Bunt

Als Auflockerung dazwischen hatten die Verantwortlichen – die Soko Schruns – immer wieder Guggamusiken oder Harmoniemusiken gemischt, sodass eine bunte Klangwolke entstand, währen die kleinen und großen Narren an den zahlreichen Zuschauern vorbei flanierten. Der bunte Zug zog zunächst über die Bahnhofstraße bis zum Schuhhaus Sander, anschließend in Richtung Kreisverkehr, bevor der bunte Tross wieder durch die Fußgängerzone im Gässle den Kirchplatz erreichte. Gerade die Kinder hatten sich viele Süßigkeiten für diesen Tag besorgt, die gerne in der Menge verteilt wurde. Neben 101 süßen Dalmatiner gaben sich an diesem Tag aber auch bunte Clowns aus Bartholomäberg, schillernde Silberschnäbel, goldfunkelnde Zauberer oder tatkräftige Bauarbeiter ein Stell-Dich-Ein.

Viel Fantasie