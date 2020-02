Kinderfasnat z´Schru

Über 1200 Kinder trafen sich zum großen Kinderfaschingsumzug in Schruns

Diesen sah man in diversen Facetten bei dem großen Umzug. Ob als Harlekin oder klassisch bunt in weiter Hose oder sogar im Kleid, Clowns gab es in fast jeder Varianten an diesem Nachmittag. Doch auch schwitzende Schneemänner, gelbe Plastiksäckle, bunte Zauberwürfel, lustige Waldkobolde, abgehobene Weltraumastronauten oder mit Stroh bedeckte Karra-Bötz, der Fantasie schienen keine Grenzen gesetzt. Zur Freude der Teilnehmer hatten es sich auch zahlreiche Zuschauer nicht nehmen lassen, sich zu verkleiden und so feierten Besucher wie Teilnehmer des großen Umzugs die fünfte Jahreszeit gemeinsam ausgelassen mit viel Zuckerle und einer Festwurst am Ende für alle Teilnehmer.