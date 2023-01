Kinderfasnat im Gemeindesaal

Über hundert kleine und große Narren feierten ausgelassen in St. Gallenkirch

Ausgelassene Stimmung herrschte am vergangene Samstag Nachmittag in Gemeindesaal in St. Gallenkirch. Der Grund war einfach, der Wintersortverein von St. Gallenkirch lud alle Kinder zur Kinderfasnat in den Gemeindesaal. Und dieser Einladung waren zahlreiche kleine und große Mäschgerle gerne gefolgt. Bereits um 14 Uhr als sich die Türen öffnete war der Saal innerhalb weniger Minuten mit Clowns, Piraten, Einhörnern, Bienen, Katzen und vielem mehr gefüllt.

Und so ließ sich auch manch Erwachsener anstecken, hatten sich doch auch viele Eltern an diesem Nachmittag verkleidet und begleiteten ihre Kinder gerne zum bunten Faschingstreiben. So manch einer holte sich an diesem Nachmittag noch Inspiration für ein ausgefallenes Kostüm, denn bereits am Samstag, 11. Februar findet der Sportlerball im Gemeindesaal statt und am Faschingsdienstag erreicht die fünfte Jahreszeit mit dem traditionellen Faschingsumzug und der anschließende Feier im Gemeindesaal ihren Höhepunkt.