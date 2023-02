Kinderfasching Kennelbach

Endlich dürfen Kinder und Erwachsene am Faschingsdienstag in Kennelbach wieder ihre Umzug durchführen

Endlich dürfen Kinder und Erwachsene am Faschingsdienstag in Kennelbach wieder ihre Umzug durchführen ©AJK

Endlich dürfen Kinder und Erwachsene am Faschingsdienstag in Kennelbach wieder ihre Umzug durchführen ©AJK

Kennelbach. Endlich können die kleinen Mäschgerle in Kennelbach heuer wieder an ihrem beliebten Kinderfaschingsumzug teilnehmen. Gestartet wird am Faschingsdienstag, den 21. Februar 2023, um 14.15 Uhr.

Kleine und größere Teilnehmerinnen und Teilnehmer versammeln sich auf dem Schulhof und marschieren dann über die Dorfstraße, Hofsteigstraße und Bahnhofstraße zum Schindlersaal. Die Straßen sind für die Dauer des Umzuges natürlich für den Verkehr gesperrt.

Vor dem Schindlersaal gibt es für die Kinder Leberkäsesemmel und Limonade, auch für die Unterhaltung im Saal ist bestens gesorgt.