Kinderdorf: Zu Weihnachten mal Perspektive schenken

Im Weihnachtsshop beim Vorarlberger Kinderdorf in Bregenz gibt es kleine Geschenkideen, Deko und Kärtchen für den guten Zweck.

Geschenke, Deko und Karten

Auch das Kinderdorf-Buch "Kindheit(en) in Vorarlberg" ist erhältlich. Im Buch teilen 34 Persönlichkeiten berührende Erinnerungen an ihr Großwerden in Vorarlberg.

Der Umsatz geht eins zu eins in den Spendentopf und fließt in die Vereinsmittel für den zusätzlichen Bedarf der Kinder. So werden damit etwa Reit- und Kunsttherapie, die Mitgliedschaft in Vereinen oder Schwimmkurse finanziert. All das, was es braucht, damit Kinder wieder Mut fassen und zurück ins Leben finden.