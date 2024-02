Kinderbuch-Klassiker ohne "N-Wort": Neue Auflage von "Jim Knopf"

Der Thienemann Verlag hat die Kinderbuch-Serie "Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer" von Michael Ende überarbeitet.

Überarbeitung nach kritischen Stimmen

Die Entscheidung zur Überarbeitung der Bücher kam nach intensiven Diskussionen und in Abstimmung mit den Erben des Autors sowie des Illustrators F. J. Tripp. Ziel war es, rassistische Ausdrücke und stereotype Darstellungen zu entfernen, um eine zeitgemäße und sensible Sprache zu fördern. "Damit Kinder, die die Bücher jetzt lesen, diese sprachlichen Elemente nicht in ihren Alltagswortschatz übernehmen, haben Nachlass und Verlag nach reiflicher Überlegung entschieden, das N-Wort zu streichen und die stereotypen Beschreibungen zu reduzieren," erklärt der Verlag.