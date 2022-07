Kinderbetreuung, Cybercrime und Poolbar Festival

Bürgermeisterin Andrea Kaufmann, Skateboard-Szene Urgestein Thomas Alton, Staatssekretär Florian Tursky und die Schweizer Indie-Folk-Band Black Sea Dahu am Freitag, live ab 17 Uhr, bei "Vorarlberg LIVE".

Andrea Kaufmann, Bürgermeisterin von Dornbirn

Während die Bundesregierung die "Kindergarten-Milliarde" als großen Wurf feiert, gibt es in der Praxis erhebliche Zweifel daran. Vordringlichstes Problem sei der Fachkräftemangel: Viele ElementarpädagogInnen würden nach der Ausbildung nicht in den Beruf gehen oder ihn rasch wieder verlassen, weil die Rahmenbedingungen ein gutes Arbeiten nicht möglich machen.

Außerdem sorgen aktuell "heiße Steine" in der Dornbirner Innenstadt für Wirbel. Was es damit auf sich hat, und was in der Messestadt sonst noch passiert, bespricht Joachim Mangard (Chefreporter VOL.AT TV) heute mit Bürgermeisterin Andrea Kaufmann.

self all Open preferences.

self all Open preferences.

Thomas Alton, Skateboard-Szene Urgestein

Am Samstag (14 bis 18 Uhr) findet die erste "poolbar x alton skate-jam session" bei der HAK in Feldkirch statt. "Bei diesem feinen Street-Skate-Happening fahren wir mit verschiedenen Rails und diversen anderen Obstacles mächtig auf", schreibt die Poolbar auf ihrer Homepage. Mit Thomas Alton spricht Joachim Mangard heute über das große Event.

self all Open preferences.

Florian Tursky, Staatssekretär für Digitalisierung

Wie steht es um den Ausbau des Breitbandanschlusses in Vorarlberg und wie gut funktioniert das digitale Amt in Österreich? Außerdem: Phänomen Cybercrime - Unternehmer bestätigen Vorfälle in Vorarlberg. Der Staatssekretär für Digitalisierung, Florian Tursky, ist am Freitag zu Gast bei "Vorarlberg LIVE".

self all Open preferences.

Black Sea Dahu, Schweizer Indie-Folk-Band

Black Sea Dahu ist eine Schweizer Indie-Folk-Band. Am Freitag ist die Band zu Gast beim Poolbar Festival (ab 18.15 Uhr). "Gestählt von Touren im In- und Ausland sowie Festivalauftritten bringen Black Sea Dahu die nötige Bühnenerfahrung mit", schreibt das Poolbar Festival auf seiner Homepage. Joachim Mangard spricht heute mit der Band über ihren Auftritt in Feldkirch und Rückkehr auf die Konzertbühne nach der Corona-Zwangspause.

self all Open preferences.

VORARLBERG LIVE am Freitag, 22. Juli 2022

Wann: ab 17 Uhr live auf VOL.AT, VN.at und Ländle TV

Gäste: Bürgermeisterin Andrea Kaufmann, Skateboard-Szene Urgestein Thomas Alton, Staatssekretär Florian Tursky und die Schweizer Indie-Folk-Band Black Sea Dahu

Moderation: Joachim Mangard (Chefreporter VOL.AT TV)

self all Open preferences.