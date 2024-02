Kinderbasar 2024 vom Familienverband Egg & Großdorf

Ob Kleidung oder Schuhe, Kinderwagen oder Umstandsmode, Bobby Car oder Fahrrad, Bücher oder Spielzeug - was immer man für die Kleinen benötigt wird in gut gebrauchtem Zustand am Samstag, 9. März 2024, von 14 bis 16 Uhr in der Volksschule Egg angeboten.

Organisiert wird der Basar in bewährter Weise vom Familienverband Egg & Großdorf.

Und so läuft der Verkauf ab

Der Verkäufer transportiert lediglich die Kleidung zum Basar. Der Verkauf selbst erfolgt anonym durch den Familienverband. 20% des Erlöses geht an den Familienverband, 80% erhält der Verkäufer. Der Verkaufspreis wird von diesem frei bestimmt.

Falls Interesse besteht als Verkäufer teilzunehmen, ist eine Anmeldung bis zum 7. März 2024 per E-Mail an familienverband.egg@hotmail.com möglich. Detailierte Verkäuferinfos folgen daraufhin per E-Mail. Bei weiteren Fragen steht Andrea Helbock telefonisch unter Tel. ‪06641101087 zur Verfügung.

Der Verkaufserlös des Familienverbandes Egg & Großdorf wird für ein soziales Projekt verwendet.