Kinderball im Leiblachtalsaal

Faschingsparty mit den jungen Faschingsfans

Am Faschingsdienstagnachmittag wurde im Leiblachtalsaal noch einmal richtig Fasching gefeiert. Es stand der Kinderball 2024 auf dem Programm. Noch einmal zog die große Hörbranzer Faschingsgilde, angeführt von Prinzessin Desiree und Prinz Florian mit den Infantinnen Raphaela und Franziska, begleitet vom wunderbaren Seerosengefolge, den Leiblachtaler Schalmeien, den Hörbranzer Raubrittern und der Kindergarde Hörbranz in den Leiblachtalsaal ein. Wie bei den großen Abendveranstaltungen wurde die Prinzenshow aufgeführt und die Schalmeien verwandelten den Saal in einen Faschingshexenkessel. Die Kindergarde führte ein letztes Mal im Fasching 2023/2024 den Gardetanz auf und erntete auch dieses Mal begeisterten Applaus. Danach konnten sich die jungen Mäschgerle an verschiedenen Spielstationen Stempel auf einer Stempelkarte erspielen und die Karte gegen Süßigkeiten eintauschen. Die abgegebene Stempelkarte war gleichzeitig auch ein Los für eine große Tombola bei der am Schluss tolle Preise verlost wurden. In der Garderobe konnte mit dem Seerosengefolge der Showtanz einstudiert werden, der mit allen Kindern auf der Bühne getanzt wurde. Außerdem sorgte der junge DJ Jantastik im Saal für tolle Partystimmung. Stärken konnten sich die Ballgäste mit kostenlosen leckeren Krapfen und mit Saft. Den ganzen Nachmittag wurde gefeiert und getanzt, die Zeit verging viel zu schnell.