Kinderball 2020 in Hörbranz

Am Faschingsdienstag wurde im Leiblachtalsaal groß Kinderfasching gefeiert!!

Über 300 junge Mäschgerle trafen sich beim großen Kinderball der Gemeinde und der Hörbranzer Raubritter im Leiblachtalsaal. Mit einem großen Programm konnte Unterhaltung für alle geboten werden. Mit dem amtierenden Prinzenpaar wurde auf der Bühne gespielt und getanzt, im Foyer konnten Haare geflochten und die coole Surferwelle geschminkt werden. Im Eingangsbereich konnte man sich an einer Slack-line versuchen, mit dem Prinzengefolge den „Surfi-Surfi“ Tanz einstudieren, auf Surfbrettmodellen seine Standfestigkeit proben und vor einer Fotowand konnten spektakuläre Surferbilder gemacht werden. Die Kindergarde führte ihren Garde- und Showtanz auf, die Leiblachtaler Schalmeien verwandelten den Leiblachtalsaal noch einmal in eine Faschingshochburg und Prinzessin Anita und Prinz Mario samt Surfergefolge präsentierten ein letztes Mal ihre Prinzenshow. Weiter begeisterten „Dance-Elite“, die Tanzgruppe aus Feldkirch die in der Saison 2018/2019 zwei Weltmeistertitel und fünf Vizeweltmeistertitel ertanzten, die zahlreichen Besucher. Außerdem wurde wohl einer der größten Kindergeburtstage in Hörbranz gefeiert, Jungprinzessin Pia hatte genau am Faschingsdienstag Geburtstag und wurde von der Einrad-Gang aus Hörbranz überrascht. Mit Krapfen und Saft konnten sich die jungen Ballbesucher stärken und den ganzen Nachmittag ausgiebig zusammen Fasching feiern.