Kinderärzte-Mangel: Das fordern die NEOS

Mit Ende des Jahres kündigt auch der letzte Kinderarzt in Feldkirch den Kassenvertrag - die NEOS fordern nun eine rasche Lösung.

Eine Stelle unbesetzt, die zweite nur noch bis Ende des Jahres - die Situation der Kinderärzte in Feldkirch ist verheerend. Die NEOS forderten in einer Aussendung am Donnerstag die Einrichtung eines kinderärztlichen Zentrum, in "Vorarlberg LIVE" untermauerte Johannes Gasser dies nochmals. Die notwendigen Rahmenbedingungen durch die Krankenkasse seien derzeit nicht gegeben. Man müsse alles daran setzten, die Arbeit im niedergelassenen Bereich schmackhaft zu machen.