Kinder und Narren regieren Hörbranz

Prinzenpaarmotto „Kinder an die Macht!“

Am Gumpigen Donnerstag eroberte die große Faschingsgesellschaft das Hörbranzer Gemeindeamt und übernahm die Amtsgeschäfte. Bürgermeister Andreas Kresser versuchte sich noch auf den Balkon zu retten, doch die Hörbranzer Raubritter überwältigten das Gemeindeoberhaupt und legten ihn in Fesseln. Unter den Klängen der Leiblachtaler Schalmeien und von den Raubrittern bewacht führten Prinzessin Simone und Prinz Hubert begleitet von ihrem flockiges Gefolge und der Kindergarde Hörbranz Bürgermeister Kresser zum Dorfplatz. Dort warteten zahlreichen Hörbranzerinnen und Hörbranzer, Vertreter befreundeter Faschingsgilden wie der Leiblacher Fetzahexa, der Lochauer Bäumler, der Howilar Rutschbugglar und viele mehr auf das Eintreffen des Geleitzuges. Am Dorfplatz präsentierten die Faschingsregenten ihre Prinzenshow und übernahmen das Wort. Das Prinzenpaar betonte, wie wichtig der Kinderfasching ist und das die Machtübernahme unter das Motto des bekannten Songs „Kinder an die Macht“ gestellt wird. Kinder aus dem Gefolge teilten Bürgermeister Andreas Kresser ihre Wünsche und Forderungen mit und überreichten ihm einen besonderen Schneeflockenorden, übernahmen aber gleichzeitig den Gemeindeschlüssel und damit die Herrschaft über das Hörbranzer Amt. Weitere Mitarbeiter der Gemeinde Hörbranz wurden mit dem begehrten Prinzenorden ausgezeichnet. Der abgesetzte Andreas Kresser versprach eine Forderung der Kinder gewiss zu erfüllen und sicherte eine Kinderdisco mit DJ Andy „Bürgi“ zu. Daher wurde der entmachtete Bürgermeister von seinen Fesseln befreit, musste aber gleich die Suppe, die er den Hörbranzerinnen und Hörbranzer eingebrockt hat, gratis an die Besucher ausschöpfen. Musikalisch umrahmten die Leiblachtaler Schalmeien die Absetzung, der Nachwuchs des FC Hörbranz U14 und U16 versorgte die Anwesenden im Zelt mit Getränken.