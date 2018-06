Kinder und Jugendliche als Botschafter für Klimagerechtigkeit

Lauterach – Engagierte Kinder und Jugendliche haben am Mittwoch an der diesjährigen Plant-for-the-Planet Klimaakademie an der Volksschule Lauterach Dorf teilgenommen.

Kinder und Jugendliche pflanzen im Rahmen einer Schülerinitiative Bäume auf der ganzen Welt, um auf die Klimaproblematik hinzuweisen.

Die Schülerinitiative Plant-for-the-Planet wurde 2007 ins Leben gerufen. Sie hat ihren Ursprung in einem Klassenreferat des damals neunjährigen Felix über die Klimakrise. Bei seinen Recherchen stieß er auf die 2011 verstorbene Friedensnobelpreisträgerin Wangari Maathai aus Kenia, die 30 Millionen Bäume in 30 Jahren gepflanzt hat. Am Ende des Referats hatte Felix die Idee, Kinder könnten in jedem Land der Erde eine Million Bäume pflanzen und so gemeinsam als Weltfamilie für eine faire Zukunft kämpfen. Mittlerweile beteiligen sich Kinder aus über 100 Ländern an dieser Aktion.

Kinder ermutigen Kinder, sich zu engagieren Von Gleichaltrigen erhalten die Teilnehmenden wichtiges Hintergrundwissen zur Klimakrise und erfahren, wie viel Spaß es macht, Bäume zu pflanzen und selbst für den Klimaschutz aktiv zu werden. Bis 2020 wollen die Kinder in etwa 20.000 Akademien weltweit eine Million “Botschafterinnen und Botschafter für Klimagerechtigkeit” ausbilden. Die Akademien sind als offizielle Maßnahme der UN-Dekade “Bildung für Nachhaltige Entwicklung” ausgezeichnet. Die Erfahrung von anderen Akademien hat gezeigt, dass das Konzept durchaus aufgeht und die MultiplikatorInnen das Thema in die jeweiligen Schulen, Gemeinden und einzelnen Familien weitertragen.