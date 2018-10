Kinder- und Jugendhilfe: Wiesflecker kritisiert Reformpläne

Die zuständigen Referenten der Länder bedauern die Kompetenzverschiebung der Kinder- und Jugendhilfe hin zu den Ländern.

Hier werde ein gut funktionierendes System abgeschafft, hieß es nach der Konferenz der Landesräte am Freitag in Feldkirch. Der Bund dürfe sich im Kinderschutz nicht aus der Verantwortung nehmen, so die Forderung der Kinder- und Jugendhilfereferenten.

“Inkonsequente Haltung” des Bundes

Die Referenten beklagten eine “inkonsequente Haltung” des Bundes in der Kompetenzbereinigung. Dort, wo die Systeme in den Ländern funktionierten, könnte man diese auch in deren Verantwortung belassen. Das gelte etwa auch für die Mindestsicherung, die die Länder “besser machen können als der Bund”, so Wiesflecker. Man sehe mit Sorge, wie der Bund Grundsatzgesetzgebung verstehe. So wolle man den Ländern in der Mindestsicherung Maximalbeträge vorgeben, die man Kindern bezahlen dürfe. In einer Grundsatzgesetzgebung dürften jedoch keine Höchstsätze sondern lediglich Mindeststandards definiert werden.