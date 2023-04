Kinder- und Jugenddisco im Leiblachtalsaal

Bürgermeister Andreas Kresser löst Faschingsversprechen ein und sorgt als „DJ Bürgi“ für Partystimmung

Bürgermeister Andreas Kresser wurde von den Kindern des Prinzenpaargefolges im Fasching 2023 aufgefordert, die Hörbranzer Kids zur Disco einzuladen und als “DJ Bürgi” für den passenden Sound zu sorgen. Am Freitag den 14.04.2023 wurde das Faschingsversprechen eingelöst und im Leiblachtalsaal wurde eine große Kinder- und Jugenddisco veranstaltet. Auf der Bühne, die mit einer beeindruckenden Musik- und Lichtshow in einen coolen Partyclub verwandelt wurde, waren zahlreiche Besucher anzutreffen. Zum tollen Sound von DJ Bürgi wurde getanzt und gefeiert. Bürgermeister Andreas Kresser sorgte für beste Stimmung, was nicht ganz für Verwunderung sorgte. War das Hörbranzer Gemeindeoberhaupt schon vor seinem Amtsantritt als angesagter DJ und beliebter Stimmungsmacher bei diversen Veranstaltungen im Einsatz. Auch in diesem Fasching bediente DJ Bürgi wieder die Turntables und versorgte die Partytiger mit passenden Tanzhits. Für die Kinder- und Jugenddisco hatte sich DJ Bürgi mit dem jungen Jannik verstärkt, der die Beleuchtungsregler während der ganzen Veranstaltung gekonnt im Griff hatte und die Tanzfläche ins perfekte Licht setzte. Einige interessierte Besucher konnten auch einen Blick hinter das DJ-Pult werfen und mit DJ Bürgi fachsimpeln. In einer Pause bot die Einradgang der Mittelschule Hörbranz ihre Show und erntete dafür begeisterten Applaus. Mitten unter den vielen Tanzfans waren, begleitet von den Hörbranzer Raubrittern, das amtierende Prinzenpaar, Prinzessin Simone und Prinz Hubert. Die Faschingsregenten schwangen natürlich eifrig die Tanzbeine mit, so wie viele der Mamas und Papas, denen der Sound in die Füße gefahren ist.