"Kinder heute für morgen stärken"

Was meinen wir mit der Idee der Stärke? Am Freitag, 10.11. findet um 19:30 Uhr ein Vortrag im Montessori Zentrum Oberland & Schule für globales Lernen in Ludesch zu diesem Thema statt.

Handelt es sich um Eigenschaften wie bspw. Durchsetzungsfähigkeit, Belastbarkeit und Effizienz oder eher um Kompetenzen der Selbstentfaltung, Beziehungs- und Lebensgestaltung? Der Vortrag wird zeigen, welche personalen Kompetenzen wir hierfür brauchen und wie diese gefördert werden können, damit wir dem Leben und unserer Welt mit ihren Herausforderungen authentisch begegnen können.

Christoph Kolbe, Dr. paed., ist Erziehungswissenschaftler, Psychologischer Psychotherapeut (Tiefenpsychologie) und Existenzanalytiker in Hannover. Lehrausbilder für Existenzanalyse & Trainer für Führungskräfte im Mittelstand und im Non-Profit-Bereich.

Impulse existenzieller Pädagogik.

Mehr Infos unter www.mzo.at und www.sfgl.at

Eine Veranstaltung des Freundeskreises/Elternvereins Montessori Zentrum

Oberland & Schule für globales Lernen, Ludesch.

Wir freuen uns im Anschluss an den Vortrag über ein Beisammen sein, die Einnahmen inkl. Getränke- und Snackverkauf, kommen unserem Haus zugute.