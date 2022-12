Kinder helfen Kindern: Schneemänner für den guten Zweck

©TVB St. Anton am Arlberg_Patrick Bätz ©TVB St. Anton am Arlberg_Patrick Bätz

Im Rahmen des "Women’s AUDI FIS Ski Worldcup" in St. Anton am Arlberg werden im Januar 2023 einmal mehr Schneemänner für gute Laune sorgen.

Anders als im letzten Jahr ersetzen sie aber diesmal nicht die Zuschauer im Zieleinlauf, sondern sollen beispielsweise in Gärten, auf Schulhöfen, Vereinsgeländen aufgebaut werden. Das Ziel bleibt dasselbe: Schneemann-Patenschaften für einen guten Zweck: In Kooperation mit "Netzwerk Tirol hilft" gehen alle Spenden an alleinstehende alleinerziehende Tiroler:innen.

Gemeinsam mit Studierenden der FH Kufstein Tirol wird die Aktion für 2023 fortgeführt und erweitert, denn auch wenn mancherorts kein Schnee liegen sollte, ist das kein Hindernis. Die Schneemänner bekommen in diesem Fall Konkurrenz von Schneemännern aus nachhaltigen Materialien. Der Kreativität und Fantasie sind hierbei keine Grenzen gesetzt. Unter dem Motto "Kinder helfen Kindern" werden Schulklassen und Vereine aus Vorarlberg, Tirol und Salzburg dazu aufgerufen, ihre "Schnee"männer zu bauen oder zu basteln.

Lieblings-Schneemann aussuchen, spenden und gewinnen

Auf www.worldcup-stanton.com/schneemann werden alle Infos gesammelt, wie die Schneemänner für das Projekt angemeldet werden können. Die gesamte Auswahl an Schneemännern, für die eine Patenschaft übernommen werden kann, werden online präsentiert. Die Spender:innen suchen sich ihren Lieblings-Schneemann aus und bekommen ein Spendenzertifikat. Für die Spenden gibt es kein Minimum, denn jeder Cent zählt. Für die Gruppe, die mit ihrem Schneemann die meisten Spenden generieren konnte, also den schönsten Schneemann gebaut hat, winkt am Ende ein Preis: ein Skitag in St. Anton inkl. An- und Abreise!

Die Aktion läuft bis zum 13.01.23. Am 15.01.23 wird der Gewinner-Schneemann gekürt.

Der Riesen-Schneemann

Die Freude, beim diesjährigen Skiweltcup wieder echtes Publikum begrüßen zu können, ist groß. Dennoch sollen die Schneemänner nicht ganz aus dem Zieleinlauf der Sportler:innen verschwinden. Unser Riesen-Schneemann "Toni" wird das Gelände überwachen und alle andernorts gebauten Schneemänner repräsentieren. Als Fotomotiv und "Vertreter vor Ort", soll er möglichst viele Besucher:innen zusätzlich zum Spenden motivieren, die ebenfalls alle an alleinstehende alleinerziehende Tiroler:innen fließen werden.

Kontakt: schneemaenner@fh-kufstein.ac.at

Hinweis: Derzeit ist unsere Website noch in Arbeit, damit alle Schneemänner und die generierten Spenden schön dargestellt werden können. Sollten in der Zwischenzeit schon Fragen auftauchen, kann gerne per Mail Kontakt zum Projektteam aufgenommen werden.