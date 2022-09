Kinder füllen das „Bienenhaus“ mit Leben

Neue Kinderbetreuungseinrichtung für Egger und Andelsbucher Kinder in Betrieb.

Egg. Prägnant und doch feingliedrig fügt sich der Baukörper in die Umgebung mitten in der Marktgemeinde Egg ein. Das von Architekt Bernardo Bader geplante Kinderhaus ist durchgehend als konstruktiver, eingeschossiger Holzbau in Reihenhausanordnung konzipiert und öffnete pünktlich zu Schulbeginn seine Pforten. In dem Haus mit seinen fünf Giebeln kümmern sich zehn Betreuerinnen um 51 Kinder. Das Angebot richtet sich an eineinhalb bis dreijährige Kinder.

Engagiertes Team

In einem Bürgerbeteiligungsverfahren wurden Namen für das Haus gesammelt. Das Rennen machte schließlich die Bezeichnung „Bienenhaus“. Der besondere Dank von Bürgermeister Paul Sutterlüty gilt Vizebürgermeisterin Carmen Willi: „Carmen hat von der Entwicklung bis zur Umsetzung durch ihr außergewöhnliches Engagement mit Herzblut ganz wesentlich zum Gelingen des Kinderhaus-Projekts beigetragen.“ Laut „Bienenhaus“-Leiterin Steffi Zittelsperger fühlen sich Kinder und Betreuerinnen in der neuen Spiel- und Lernstätte richtig wohl. „Wir sind mit drei buntgemischten Gruppen in das neue Abenteuer gestartet“, so die Leiterin. Weiters zum zehnköpfigen Team zählen Bianca Minatti, Annika Schmidinger, Patricia Fetz, Evi Meusburger, Melanie Maurer, Hermine Feurstein, Lisi Humpeler, Stefanie Breuß und Selene Sutterlüty.

Beziehung zur Natur