"Kinder ertrinken lautlos, das macht es besonders gefährlich"

Bei Kindern können sehr schnell Badeunfällen passieren. Da reicht ein Augenblick der Unaufmerksamkeit der Eltern und das Kind ertrinkt lautlos. Sebastian Hellbock, Landesleiter der Wasserrettung Vorarlberg, weiß, welche Präventionsmaßnahmen die Elter machen können.

Aufmerksamkeit wäre das A und O, erklärt Sebastian Hellbock, Landesleiter der Wasserrettung Vorarlberg. Immer wieder müssten die Wasserretter feststellen, dass die Kinder in einem kurzen unbeaufsichtigten Moment verschwinden und im Sichtbereich von Erwachsenen unbemerkt in Ertrinkungsgefahr geraten.

Filme haben Bild getrübt

Das gefährlich bei Kindern ist, dass sie lautlos ertrinken. Doch laut dem Landesleiter der Wasserrettung Vorarlberg wissen das vielen gar nicht mehr. Denn in Filmen würde ein falschen Bild dargestellt werden und trübe somit die Vorstellung vom wirklichen Geschehen.

Kinder immer Schwimmhilfen tragen lassen

Hellbock rät daher, dass Kinder immer ihre Schwimmhilfen tragen sollten. Es würden oft schon wenige Zentimeter Wasser reichen, um die Kinder in Ertrinkungsgefahr zu bringen. Hier sollte man lieber einmal zu viel als zu wenig reagieren, bittet er aufmerksame Badegäste. Ebenfalls empfielt er den Eltern, welche einen Planschbecken im Garten haben, Kinder nie unbeaufsichtig zu lassen. Zudem sollte alles so abgesichter sein, dass falls niemand zuhause ist, keine Nachbarskinder in diesem Planschbecken baden können.