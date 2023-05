"Kinder einbinden stärkt den Lebensraum Vorarlberg"

Über 4200 Kinder, Jugendliche und deren Familien wurden 2022 vom Vorarlberger Kinderdorf unterstützt. Die Angebote sind vielfältig, um Kindern Erfahrungen zu ermöglichen, in denen sie Zugehörigkeit und Anerkennung erleben.

So viele Zuweisungen wie noch nie

Immer mehr junge Eltern brauchen Hilfe

Die Belastungen für Eltern seien massiv gewachsen und komplex. Faktoren wie soziale und sprachliche Isolation, finanzielle Probleme und große Zukunftsängste stehen dabei im Vordergrund, wie Christine Rinner berichtet. "Ein Leben am Limit macht Stress, macht verletzlich und krank", so die Leiterin von "Netzwerk Familie". "Immer mehr Familien fühlen sich alleine gelassen und nicht ernst genommen. Dabei bräuchten Eltern gerade während der Familiengründung und mit kleinen Kindern Sicherheit, Unterstützung und Verständnis", hält Rinner fest und fordert einen Ausbau der "Frühen Hilfen". Denn in keiner Lebensphase ist Unterstützung so wirkungsvoll wie in den ersten Lebensjahren, wo langfristig die Weichen für Lebensqualität, sozioökonomische Lage und Gesundheit gelegt werden können. Und sie macht sich auch gesellschaftlich bezahlt. Laut Studien ist der "Return on investment" für gesundheitsförderliche Maßnahmen in der frühen Kindheit am höchsten, und dann getätigte Investitionen kommen um ein Vielfaches zurück. Hier setzen auch neue präventive Hilfen des Vorarlberger Kinderdorfs an. Durch die "Schnellhilfe Plus" und das bereits mehrfach ausgezeichnete "Familienimpulse Mobil" werden Eltern in ihren Gesundheits- und Sozialkompetenzen gefördert. Über 900 Erwachsene mit 850 Kindern konnten 2022 durch diese Angebote des Fachbereichs "Familienimpulse" in ihrem Lebensraum erreicht werden.