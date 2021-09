"Kinder brauchen andere Kinder"

Kinderrechtsexpertin Birgit Schatz vom SOS-Kinderdorf erklärte bei "Vorarlberg LIVE", weshalb Schulschließungen unbedingt verhindert werden müssen.

Schulschließungen bisher immer kurzfristig

Die Bildungsdirektion in Vorarlberg schließt vorübergehend flächendeckende Schulschließungen aus, Birgit Schatz beruhigt das aufgrund der bisherigen Erfahrungen jedoch nicht. "Schulschließungen waren bisher nur kurzfristig angekündigt worden." Sie hoffe zwar, dass es nicht mehr dazu komme, sicher sei sie sich jedoch nicht.

Mangelnde Vorbereitung

Schatz appelliert an alle sich impfen zu lassen, um den Kindern gegenüber Verantwortung zu zeigen und so zu versichern, dass diese auch weiterhin in die Schule gehen können.