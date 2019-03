Kind fällt aus Skilift und wird von Jugendlichen gerettet

Als eine Gruppe Jugendlicher zusieht, wie ein Kind aus einem Skilift rutscht, improvisieren sie eine kreative Rettungsaktion.

In einem Skigebiet in der Nähe von Vancouver rutscht ein Achtjähriger in sechs Metern Höhe aus dem Sessel. Sein Vater schafft es gerade so, ihn festzuhalten. Blitzschnell reagieren Jugendliche, die auf der Piste unterwegs sind. Sie holen eines der Fangnetze vom Pistenrand und die Polsterung eines Pfostens und formieren diese zu einer Art Sprungtuch. Einen Aufprall aus sechs Metern Höhe würde das Kind vermutlich nicht unverletzt überstehen. Als der Vater das Kind nicht mehr halten kann, fällt es auf das Sprungtuch, das den Aufprall abfedert. Der Achtjährige bleibt unverletzt.