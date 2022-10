Kind (9) auf Schutzweg angefahren - Fahrerflucht

Ein neunjähriger Bub wurde am späten Samstagvormittag beim Überqueren eines Schutzweges von einem Pkw angefahren. Der Lenker beging Fahrerflucht. Die Polizei sucht nach Zeugen.

Ein neunjähriger Bub beabsichtigte am Samstag gegen 11.15 Uhr in Alberschwende, Hof 15 (Einkaufsmarkt), die L200 auf einem Schutzweg zu überqueren. Nachdem die Fahrzeuge beider Fahrtrichtungen angehalten haben, überquerte der Junge die Straße. Daraufhin fuhr der von links kommendePkw-Lenker los und streifte mit dem Scheinwerfer das rechte Schienbein des Buben. Nachdem der Fahrzeuglenker vorerst abbremste, fuhr er anschließend ohne anzuhalten in Fahrtrichtung Egg weiter.