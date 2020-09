Kimchi, Sauerkraut und Co.: Schülerinnen planen "Krutfäscht" in Doren

Jessica Barta aus Doren und Anja Beyer aus Alberschwende planen für ihr Maturaprojekt das erste Krautfest in Doren.

Am 13. September 2020 wird nicht nur gewählt - in Doren findet an diesem Tag auch erstmals ein "Krutfäscht" statt. Die Idee dahinter stammt von Jessica Barta aus Doren und Anja Beyer aus Alberschwende. Die beiden Mädchen besuchen ab Herbst die 5. Klasse der Höheren Lehranstalt für Tourismus (HLT) an den Bezauer Wirtschaftsschulen und haben das Thema Kraut für ihre Diplomarbeit gewählt. Die Planungen für die Veranstaltung laufen schon lange, doch aufgrund von Covid-19 findet das Dorffest nun in einer "TO GO"-Variante statt.