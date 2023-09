Kim: Russland-Besuch zeigt "strategische Bedeutung"

Der nordkoreanische Machthaber Kim Jong-un bezeichnet einem Medienbericht zufolge seinen Besuch in Russland als klares Zeichen für die "strategische Bedeutung" der Beziehungen zwischen den beiden Ländern. Kims Besuch solle die freundschaftlichen und kooperativen Beziehungen zwischen der DVRK (Demokratische Volksrepublik Korea) und Russland auf eine "neue, höhere Ebene" heben, berichtete die staatliche Nachrichtenagentur KCNA am Mittwoch.

"Kim Jong-un sagte, sein Besuch in der Russischen Föderation (...) sei eine klare Manifestation der Haltung der WPK und der Regierung der DVRK, die die strategische Bedeutung der Beziehungen zwischen der DVRK und Russland hervorheben." WPK steht für die einzige Regierungspartei in dem nahezu abgeschotteten Land.

Kim war am Dienstag in einem Privatzug zu Gesprächen mit Präsident Wladimir Putin in Russland eingetroffen. Die Regierung in Washington warnte vor einem Waffenhandelsabkommen zwischen den beiden Ländern. Einem Medienbericht zufolge wird Putin Kim in den kommenden Tagen treffen. An den Gesprächen werde auch Verteidigungsminister Sergej Schoigu teilnehmen, meldete die Nachrichtenagentur Interfax unter Berufung auf Kremlsprecher Dmitri Peskow.