Kim Kardashian: Ohne BH in den Swarovski Flagship-Store

Kim Kardashian (43) weiß, wie man alle Blicke auf sich zieht. Das hat sie auch wieder einmal beim Promi-Schaulaufen zur Eröffnung des "Swarovski Flagship-Stores" in New York City bewiesen. Kein anderer konnte mit ihrem grellen Blitzlichtgewitter mithalten. Seit 16 Jahren beherrscht Kim das Rampenlicht und ist dabei kaum zu übertreffen. Die erfolgreiche Unternehmerin und Super-Influencerin ist nicht nur auf Instagram (364 Millionen Follower) erfolgreich, sondern beweist auch im echten Leben, dass sie ein Superstar ist. Diese Tatsache stellte sie erneut in New York unter Beweis.