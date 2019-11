Kilian Schöch ließ SC Röthis in Wolfurt jubeln

Zwei Tore des neuen Goalgetters aus dem Vorderland entschieden die Partie

„Wir haben uns kontinuierlich im Lauf des Herbstes auf allen Linien gesteigert und das war ein perfekter Abschluss mit einem hochverdienten Sieg“, freut sich Röthis Spielertrainer Mario Bolter nach dem überzeugenden 2:0-Erfolg beim heimstarken Wolfurt. Mit dem dritten Sieg in der Fremde rückten die Vorderländer noch vor der Hofsteig-Truppe auf den sechsten Rang vor. Röthis hat siebzehn Zähler in der Rückrunde des Grunddurchgang geholt und ist daher völlig zurecht zweitbestes Team. Mit seinen Saisontreffern sieben und acht war der neue Vollstrecker der Röthner Kilian Schöch der Matchwinner auf dem schwer bespielbaren Boden in Wolfurt. Nach einer schönen Vorlage von Julian Mair schoss der Eigenbauspieler mit einem scharfen Schuss ins lange Eck die Führung (26.). Nach gut einer Stunde die Entscheidung, als Kilian Schöch einen Sohler-Freistoß per Kopf aus kurzer Distanz verwertete (65.). Doppelpack Kilian Schöch hatte bei einem Querlattenkracher noch Pech (38.). Sei Bruder Felix Schöch nahm im eigenen Strafraum die Hand Gottes zur Hilfe, aber der Elferpfiff für Wolfurt blieb aus (19.). Wolfurt blieb schon zum sechsten Mal in Folge ohne Sieg. Allerdings vergab Solo-Sturmspitze Tobias Neubauer (12./52.) zwei Hochkaräter. Wolfurt verlor nicht nur das Spiel: Cotrainer Jürgen Erath erhielt vom Tiroler Unparteiischen Bramböck wegen SR-Kritik die Rote Karte (74.). Neben den Langzeitverletzten Aleksandar Umjenovic, Samuel Moosbrugger, Timothy Rist waren auch Nebojsa Balsic (Wade) und Martin Schertler (Knie) nicht einsatzfähig. „Der Gegner hatte mehr Siegeswille, aber meiner Mannschaft fehlt auch der Einsatz und die Laufbereitschaft“, war Wolfurt-Trainer Joachim Baur enttäuscht