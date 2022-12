Aleksander Aamodt Kilde war auch in Beaver Creek nicht zu schlagen.

Kilde gewinnt Duell mit Odermatt in Beaver Creek

Aleksander Aamodt Kilde jubelte in Beaver Creek knapp knapp vor Marco Odermatt über den zweiten Abfahrts-Sieg in Folge, Rang drei ging an James Crawford aus Kanada.

Nach der wetterbedingten Absage gestern ging heute in Beaver Creek die nächste Herren-Abfahrt über die Bühne. Die Österreicher rund um Mayer, Kriechmayr und Hemetsberger wollten dabei an den guten Saisonstart in Lake Louise anschließen und um den Sieg mitfahren.

Kilde erneut im Hundertstel-Glück

Der aufgrund einer Grippe angeschlagene Topfavorit Aleksander Aamodt Kilde ging mit der Startnummer 6 ins Rennen und setzte sich mit deutlichem Vorsprung an die Spitze. Bei der Fahrt von Marco Odermatt musste der Norweger lange zittern, blieb mit 0,06 Sekunden Vorsprung aber knapp voran. Vincent Kriechmayr konnte mit dem Top-Duo nicht mithalten und reihte sich mit +0,94 auf dem vierten Zwischenrang ein. Direkt anschließend ging mit Startnummer 13 Matthias Mayer ins Rennen. Der ÖSV-Star verlor bereits oben - möglicherweise aufgrund des Windes - viel Zeit und verpasste die Top 3 im Ziel um eine Hundertstel (+0,80).

Bedingungen wurden schlechter

Auch Otmar Striedinger, Schnellster des ersten Trainings, verpasste die Top 10 mit 1,53 Sekunden Rückstand deutlich. Bei schlechter werdenden Bedingungen war keine Überraschung mehr möglich und Aleksander Aamodt Kilde feierte in der zweiten Saisonabfahrt seinen zweiten Sieg. Gemeinsam mit dem Zweiten Marco Odermatt (+0,06) war der Norweger heute in einer eigenen Liga. Rang drei holte James Crawford aus Kanada, knapp vor Matthias Mayer und Vincent Kriechmayr.

