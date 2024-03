Kiffen in Deutschland - fahren in Österreich? Jetzt wird verstärkt kontrolliert!

Mit der Cannabis-Teilliberalisierung in Deutschland ab dem 1. April verstärkt Österreich die Kontrollen an seinen Grenzen, um den Drogenschmuggel einzudämmen und die Sicherheit auf den Straßen zu gewährleisten.

Das mit 1. April in Kraft tretende Gesetz zur Cannabis-Teilliberalisierung in Deutschland wird in den an die Bundesrepublik angrenzenden Bundesländern Salzburg, Tirol, Oberösterreich und Vorarlberg vermehrt zu Schwerpunktkontrollen der Polizei führen. Man schließe nicht aus, dass sich der grenzüberschreitende Suchtgifthandel mit Ausgangspunkt Deutschland verstärken könnte, hieß es in einem Statement aus dem Innenministerium.