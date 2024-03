Kids feiern dieses Game: "Paw Patrol World"

Überraschung: Das Open-World-Abenteuer der kultigen Rettungswelpen ist tatsächlich gut!

Von Lizenzspielen erwartet man eigentlich keine großen Sprünge, denn erfahrungsgemäß geht ein erheblicher Teil des Produktionsbudgets allein für die Rechte drauf. Dass trotzdem ein spaßiges und stimmiges Spiel herauskommen kann, beweist „Paw Patrol World“: Hier können die kleinen Fans mit den Fellfreunden in einer kindgerechten, halboffenen Welt unterhaltsame Abenteuer erleben. Sozusagen als Sahnehäubchen des gelungenen Gesamtpakets sind auch die deutschen Originalstimmen zu hören!

all

all

self

self

Im Spiel können Kinder endlich selbst die Welt der Rettungswelpen erkunden: Ausgehend von der Abenteuerbucht schaltet man nach und nach neue Bereiche wie Jakes Berg, den Dschungel und Bellenburg frei. Dazu müssen in allen Ecken verschiedene, nicht allzu schwierige Missionen erfüllt werden. Grafisch bleibt das Spiel auf einem sehr einfachen Niveau, was aber nicht weiter stört – es passt zum Stil der TV-Serie.

Die Spielfiguren Chase, Skye, Marshall, Rubble, Rocky und Zuma sowie Tracker und Everest haben alle ihre eigenen Fähigkeiten und Fahrzeuge. Für Aufgaben in der Luft aktiviert Skye beispielsweise ihr Jetpack oder Bauhund Rubble beseitigt Blockaden. Zwischen den Charakteren kann frei gewechselt werden. Ziel ist es, das Zeppelin-Chaos von Bürgermeister Besserwisser zu beenden.

Dank der einfachen und intuitiven Steuerung kommen auch kleine Gamer:innen gut klar. Der Koop-Modus zu zweit macht besonders viel Spaß, wenn man sich per Splitscreen gegenseitig unterstützt. Einzig die Kameraführung ist manchmal etwas hakelig (vor allem auf der Switch mit je einem Joycon).

Die Welt ist gespickt mit unzähligen Sammelobjekten wie Emotes, Welpenkostümen, Fahrzeugaufklebern oder Briefmarken. Überall warten Erfolgserlebnisse und nette Zwischensequenzen. An den Aufgaben ist man nie zu lange dran, so dass man das Spiel auch in Etappen genießen kann.