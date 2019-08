Kickl kündigt sein Comeback als Innenminister an - Es werde "fulminant"

FPÖ-Spitzenkandidat Herbert Kickl will bei der NR-Wahl viele Vorzugsstimmen bekommen und als alter-neuer Innenminister ein Heimatschutzministerium aufbauen.

"Umso fulminantere Rückkehr"

Wie der blaue Ex-Innenminister am Wachauer Volksfest in Krems voller Tatendrang verkündete, lasse er sich vom Geschehenen nicht entmutigen. „Da kann man jemanden auf die Seite drängen und denken, dass das ein kurzzeitiger Erfolg ist, aber in Wahrheit sind die Rückkehr und das Comeback umso fulminanter“. Der ehemalige Innenminister rechnet also ganz offensichtlich damit, in der nächsten Regierung wieder Österreichs Innenminister zu sein.