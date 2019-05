Kickl geht auf Kurz los: "Griff nach Macht ist widerlich"

Kickl attackiert Kurz in seiner Rede scharf.

Dass Kurz zuletzt sein anderes Gesicht gezeigt habe, kritisierte Herbert Kickl, bis vor kurzem noch Innenminister, nun Klubchef der FPÖ.

Er habe die Partei für das Fehlverhalten einzelner Personen in Sippenhaft genommen und versucht, den eigenen Machtbereich auszuweiten. “Es ging um die Wiederherstellung der alten Machtachse der ÖVP.” Dies sei gelungen, Justiz- und Innenressort seien beide nun wieder in festen Händen der Volkspartei. “Niederösterreich hat die Macht übernommen”, so Kickl.

“Widerlicher Griff” nach Macht “Dieser Griff nach der Macht ist widerlich”, meinte er weiter: “Das geht sich für uns nicht mehr aus. Und auch darüber werden die Wähler im September entscheiden.” Kickl stellte angesichts des aus seiner Sicht offensichtlichen Drangs der ÖVP, hier ein Leck zu schließen, Konsequenzen in Aussicht. Er gehe von kommenden Enthüllungen aus, die das Sittenbild des Ibiza-Videos erblassen lassen würden, meinte er drohend.

Auch SPÖ mit Kritik

Rendi-Wagner fasste neuerlich die Kritik ihrer Partei an Kurz zusammen. Dessen Politik stoße Österreich jetzt zum zweiten Mal in Neuwahlen, “weil Sie nicht bekommen haben, was Sie wollten”, sagte sie und meinte damit die Übernahme des Innenministeriums durch die ÖVP. Im Moment des Scheiterns habe Kurz nicht den Dialog mit der Opposition gesucht, aber deren Unterstützung eingefordert. Als Abgeordnete sei man jedoch den Wählern verpflichtet, “nicht den persönlichen Interessen eines einzelnen”.

Scham- und zügellos Kurz’ Handeln sei einzigartig in der Geschichte der Zweiten Republik. “Es ist ein schamloser, ein zügelloser und verantwortungsloser Griff nach Macht, den wir hier sehen”, sagte Rendi-Wagner unter Protestrufen aus den Reihen der ÖVP: “Aber die Macht in unserem Land, Herr Bundeskanzler, geht vom Volke aus, und nicht von Ihnen.” Kurz habe kein verantwortungsvolles Handeln gezeigt. “Her Bundeskanzler, Sie und ihre ÖVP-Regierung genießen das Vertrauen der sozialdemokratischen Abgeordneten nicht”, so ihr Fazit.

Norbert Hofer bedauert

Der erst vor der Sitzung von seiner Partei zum Klubchef der FPÖ gewählte Norbert Hofer bedauerte das Ende der türkis-blauen Koalition. Etliche Projekte habe man nicht mehr umsetzen können. In einer Koalition sei es wie in einer Freundschaft: Wenn man es schaffe schwierige Situationen zu bewältigen, funktioniere es nachher oftmals besser. Ein Staatskrise sah Hofer durch den Misstrauensantrag nicht auf Österreich zukommen, dies regle schon die Bundesverfassung.

Vertrauensunwürdig Alfred Noll (JETZT) rechnete mit Kurz ebenfalls ab. Er bezeichnete ihn als “vertrauensunwürdig”, den mehrfachen Bruch seiner Versprechen gegenüber seinen Koalitionspartnern als “schändlich”. Noll betonte, er wolle der FPÖ nicht die Absolution erteilen, aber sie sei von Kurz hineingelegt und abserviert worden. “Sie haben sich von Sebastian Kurz täuschen und für seine egomanischen Ziele unbeschränkter Führerschaft instrumentalisieren lassen”, sagte er und brachte seinen Misstrauensantrag gegen den Kanzler ein.

Meinl-Reisinger: “Türkis-blaues Experiment ist gescheitert”

NEOS-Klubchefin Beate Meinl-Reisinger, deren Fraktion keinen der Misstrauensanträge unterstützen wollte, bezeichnete das türkis-blaue Experiment als gescheitert. Mit den Rechtspopulisten sei kein Staat zu machen, man hätte sie nie an die Schalthebel der Macht lassen dürfen. Die Kultur der Intransparenz sei aber von SPÖ und ÖVP über die Jahrzehnte zur Perfektion gebracht worden. “Was es jetzt braucht für uns alle ist Verantwortungsbewusstsein für die Menschen und für die Republik”, sagte sie.

Unfassbar und unglaublich Keinerlei Verständnis für den SPÖ-Misstrauensantrag zeigte ÖVP-Klubobmann August Wöginger. Das Agieren der SPÖ sei unfassbar und unglaublich. “Die sozialdemokratische Partei handelt hier gegen das Volk und auch gegen den Willen des Bundespräsidenten”, sagte er: “Es ist heute ein Tag, den sich dieses wunderbare Land nicht verdient hat.”

Kurz habe verantwortungsbewusst gehandelt und gezeigt, dass er das Land auch in einer schwierigen Situation gut leiten könne. Bei der EU-Wahl am Sonntag sei er dafür von der Bevölkerung ganz klar gestärkt worden. Nach dem Skandal um das Ibiza-Video brauche Österreich nun Stabilität. “Rot-Blau macht heute genau das Gegenteil und stürzt das Land ins Chaos”, warnte Wöginger.