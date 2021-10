Kicker aus dem Leiblachtal spielen für den guten Zweck

Am Nationalfeiertag steigt in Lochau das Benefizspiel zugunsten der Familie Malin.

Ende August zog sich Martin Malin (43) und sein Freund Mehmet Ali Hulku (30), beide wohnhaft in Lochau, bei einem schweren Verkehrsunfall in Wangen tödliche Verletzungen zu. Die beiden Söhne vom Verstorbenen Martin Malin, Sebastian und Christoph Malin erlitten in diesem Unfall in Deutschland schwere Verletzungen und sind seitdem langsam auf dem Weg der Besserung. Martin Malin war jahrelang Nachwuchstrainer in Lochau und in Hörbranz. Seine beiden Söhne Sebastian und Christoph Malin spielen im Nachwuchs bzw. der 1b-Mannschaft beim SV typico Lochau. Nun haben sich die drei Fußballklubs aus dem Leiblachtal Lochau, Hörbranz und Hohenweiler selbstverständlich dazu entschlossen am Nationalfeiertag, 26. Oktober, 10.30 Uhr, im Stadion Hoferfeld in Lochau ein Benefizspiel zugunsten der Familie Malin zu bestreiten. Ein Team Leiblachtal tritt gegen ein Team der Firma Blum an und spielt für einen guten Zweck. Sämtliche Einnahmen aus Eintritt, Spenden und Gastronomie gehen auf das eingerichtete Spendenkonto bei der Sparkasse Bregenz mit dem IBAN AT 19 2060 1034 1025 7509 lautend auf Benefizspiel Malin.