Kick off Party für die Frauen Skigaudi ein voller Erfolg

Intersport Fischer in Feldkirch war Schauplatz vom offiziellen Kickoff zur Dirndl Ski Gaudi.

Am vergangenen Donnerstag war Intersport Fischer in Feldkirch Schauplatz vom offiziellen Kickoff zur Dirndl Ski Gaudi. Rund 100 BesucherInnen haben sich beim gemeinsamen Einkaufen auf das Event am 28. März eingestimmt und die tollen Rabattaktionen vor Ort haben auch spontane Gäste motiviert, mitzufeiern. Außerdem wurde bei der Modeshow die aktuelle Kollektion von Intersport Fischer präsentiert und auch die vor Ort Anmeldung zur Dirndl Ski Gaudi war möglich.

Dirndl Ski Gaudi – Neu in der Silvretta Montafon!

Am 28. März 2020 wird die Silvretta Montafon zum Laufsteg alpenländischer Trachtenmode und es werden im Dirndl und in der Lederhose die Ski angeschnallt. Der „Dirndl Ski Tag“ wird zur „Dirndl Ski Gaudi“ und das Konzept der neuen Veranstalterinnen Verena Eugster und Patricia Zupan, W3 Marketing, überrascht mit vielen Highlights und einem neuen Austragungsort. Rund 500 TeilnehmerInnen werden bei der ersten Auflage der „Dirndl Ski Gaudi“ erwartet und das Programm verspricht Gaudi pur.

NEU: Hütten- und Genussrallye mit vielen Highlights!

Besonderes Highlight im neuen Konzept ist die Hütten- und Genussrallye quer durch das Skigebiet der Silvretta Montafon. Die Bestzeit spielt bei dieser Rallye jedoch keine Rolle, mehr der richtige Einkehrschwung. In unterschiedlichen Hütten warten zahlreiche Highlights und vom Beauty Treff über das Blizzard Gaudi Race bis zu kulinarischen Köstlichkeiten ist alles dabei und die Teilnahme ist exklusiv für „Dirndl Ski Gaudi“ TeilnehmerInnen.